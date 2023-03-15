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شاهد.. برك من مياه الأمطار تغمر السيارات في الرياض
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شاهد.. برك من مياه الأمطار تغمر السيارات في الرياض

شاهد.. برك من مياه الأمطار تغمر السيارات في الرياض

شاهد.. برك من مياه الأمطار تغمر السيارات في الرياض
١٠:٠٢:٢٧ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء الرياض بعد هطول الأمطار الغزيرة حيث تحولت الشوارع لبرك مياه.

ووثق المقطع، غرق العديد من المركبات في تجمعات المياه في عدد الأحياء والشوارع في الرياض، بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى المساء.

أمطار غزيرة

وأضافت أن الحالة المتوقعة من عبارة عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل عدة محافظات.

وتفصيلا، تشمل الأمطار، الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

وأوضح أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، محذرًا من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الدفاع المدني الرياض السيارات برك المياه

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