أهم 10.. طريقة علاج “الإكزيما” من القرآن وتطبيق الشرع في قاتل والده بالقصيم

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، لقرائها الكرام موجزًا بأهم الأخبار التي تناولتها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

تسجيل نادر لـ العثيمين: هذا هو علاج الحزى “الإكزيما” من القرآن

في تسجيل نادر، كشف العلامة فضيلة الشيخ محمد صال بن عثيمين، رحمه الله تعالى، علاج الإكزيما أو الحزى بالقرآن الكريم.. المزيد هنا

رسميًا.. هذه المناطق تُعلن أوقات بدء الدراسة في شهر رمضان

كشفت وكالة تعليق الدراسة أن عددًا من إدارات التعليم في المملكة أعلنت عن بدء أوقات الدراسة في شهر رمضان المبارك.. المزيد هنا

تنفيذ حكم الشرع بحق مدان بقتل والده في القصيم

أعلنت وزارة الداخلية، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بعد إدانته بقتل والده، عبر إطلاق النار عليه.. المزيد هنا

توضيح عاجل من متحدث “الموارد البشرية” حول زيادة الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تسجيل الطالب في نظام التأمينات.. المزيد هنا

تحذير من الدفاع المدني بتساقط أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 11 مساءً

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء.. المزيد هنا

وزير المالية: هناك العديد من فرص الاستثمار مع إيران (فيديو)

قال وزير المالية، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن هناك العديد من فرص الاستثمار مع إيران بعد تطبيق اتفاق عودة العلاقات بين البلدين.. المزيد هنا

عاجل.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والدفاع المدني يرفع جاهزيته

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.. المزيد هنا

“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، طريقة تأكيد التحقق من حالة الحجز، لحجاج الداخل في المملكة، وذلك من خلال عدة طرق أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.. المزيد هنا

من المحيط للخليج.. أكثر وأقل عدد ساعات الصيام في الدول العربية

يتراوح معدل ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام بين نحو 16 ساعة و13 ساعة، حيث يكون أطول ساعات صيام.. المزيد هنا

عاجل.. الأرصاد يرفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في المنطقة الشرقية ويكشف السبب

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه رفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.. المزيد هنا