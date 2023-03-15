الذهب يتخلى عن مكاسبه ويتراجع 0.1%

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تخلى الذهب عن مكاسبه الأخيرة، وتراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعد استقرار أمس، مقابل صعود الدولار.

أسعار الذهب اليوم

تراجع الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 1901.24 دولار للأوقية بحلول الساعة (00:52) بتوقيت جرينتش بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة، كما خسرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% مسجلة 1905.30 دولار، حسب “رويترز”.

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مؤشر الدولار يصعد

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة0.1% وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى، وفي الوقت نفسه، زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشرة أعوام، حسب “الاقتصادية”.

أسعار الفائدة

وتوقع مراقبون أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيس بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، ومرة أخرى في مايو، بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في أمريكا ظل مرتفعا في فبراير ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.

الفضة والمعادن النفيسة

وانخفضت الفضة في السوق الفورية بنسبة 0.1% إلى 21.67 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1 % إلى 981.69 دولار والبلاديوم 0.7 % إلى 1496.61 دولار.