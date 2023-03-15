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استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة سراة عبيدة.. غدا الخميس
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استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة سراة عبيدة.. غدا الخميس

استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة سراة عبيدة.. غدا الخميس

استمرار الدراسة عن بُعد في مدارس محافظة سراة عبيدة.. غدا الخميس
٠٩:١٠:٤٢ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم سراة عبيدة، بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء، استمرار تعليق الدراسة الحضورية، واستمرارها عن بعد، ليوم غد الموافق الخميس 16 من مارس.

منصة مدرستي 

وقالت الإدارة عبر “تويتر” أنه: “بناءً على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد حيال الحالة المطرية،وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة ‎عن بعد ليوم غدٍ الخميس 24 / 8 / 1444هـ وذلك عبر ‎منصة مدرستي بجميع مدارس محافظة ‎سراة عبيدة ومدارس مكتب التعليم بـ ‎الفرشة”.

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تعليق الدراسة

وكانت إدارة تعليم ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير، أول أمس الاثنين، قررت استمرار تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس الإدارة، ليوم الثلاثاء الموافق 14 من مارس الجاري.

الدراسة عن بعد

وقالت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “نظراً لاستمرار الحالة المطرية بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع تقرر استمرار الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 22 / 8 / 1444هـ “عن بُعد” من خلال ⁧منصة مدرستي⁩، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس”.

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أخبار السعودية اليوم الدراسة عن بعد تعليق الدراسة تعليم سراة عبيدة تنبيهات الأرصاد منصة مدرستي منطقة عسير

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