قصة مبكية.. طفل يزور قبر والدته يوميا بعد وفاتها في الزلزال المدمر

تواصل- فريق التحرير:

لم تنتهِ القصص المؤثرة التي تركها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، والتي كان آخرها قصة “الطفل عمر”.

طفل يزور قبر والدته:

وتداول نشطاء سوريون مقطع فيديو للطفل السوري “عمر” فقد والدته بالزلزال، وأصبح كل يوم يذهب الى قبر والدته ويرشه بالماء.

وبسبب تكرار ذلك يوميا، قام والده ببناء قبر صغير مكان سكنهم حتى لا يذهب الى قبر والدته، لأن الطفل يرفض تصديق أن والدته قد توفيت في الزلزال.

طفل يقرأ القرآن لعائلته:

وقبل أيام وثق مقطع فيديو طفلًا سوريًا يتجول أمام أنقاض المنزل الذي كان يسكن فيه رفقة عائلته، وهو يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت شجيّ.

وأفاد ناشر الفيديو أن الطفل السوري الذي كان يسكن في مدينة هطاي التركية رفقة عائلته هربًا من جحيم الحرب في سوريا، فقد أمه وإخوته الأربعة تحت أنقاض زلزال تركيا.

وحاز الفيديو على تعاطف ودعوات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، داعين له بالصبر على هذا المصاب وأن يبارك الله فيه ويعوضه خيرًا وينزل السكينة على قلبه.

الطفل السوري "عمر" فقد والدته بالزلزال، واصبح كل يوم يذهب الى قبر والدته ويرشه بالماء

قام والده ببناء قبر صغير مكان سكنهم حتى لا يذهب الى قبر والدته

الطفل يرفض تصديق ان والدته توفت 💔 pic.twitter.com/ZTwGEIs8pA — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 14, 2023

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