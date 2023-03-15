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الأمن العام يدعو لترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ويحدد العقوبات

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الأمن العام يدعو لترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ويحدد العقوبات

الأمن العام يدعو لترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ويحدد العقوبات

الأمن العام يدعو لترخيص الأسلحة قبل انتهاء المهلة المحددة ويحدد العقوبات
٠٩:٠٧:٤٨ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الأمن العام من يمتلك أسلحة إلى سرعة ترخيصها قبل انتهاء المهلة المحددة، بتاريخ 1444/10/16هـ، وتجنب إيقاع العقوبات الواردة بنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية.

تفاصيل العقوبات

وقال الأمن العام، في تغريدة عبر “تويتر”: “يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على 6000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته سلاحاً نارياً فردياً أو ذخيرة دون ترخيص”.

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وكانت شرطة منطقة الرياض، قد تمكنت من القبض على شخصين لحمل أحدهما سلاحًا ناريًا والآخر لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

تفاصيل المخالفات

وأوضحت شرطة الرياض أن المقبوض عليهم وثقفوا المخالفات ونشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان شرطة منطقة الرياض، أنه جرى إيقافهما واتخذا الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أخبار السعودية الأمن العام الترخيص ترخيص الأسلحة ترخيص السلاح

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