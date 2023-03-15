أمن الطرق يوجه باتباع 5 نصائح للخروج في الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

وجه الحساب الرسمي لأمن الطرق بالمملكة، نصائح للمضطرين للخروج في ظل هطول الأمطار وحالة الطقس المتقلبة التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة.

5 نصائح

وشارك “أمن الطرق” عدة عند هطول الأمطار اتبع الآتي:

1- تجنب استخدام الجوال

2- إغلاق جميع النوافذ واستخدام خاصية الهواء بالسيارة

3- استخدام مساحات الزجاج لتحسين الرؤية

4- ترك مسافة أمنة بينك وبين السيارة التي أمامك

5- تجنب التنقل بين المسارات إلا للضرورة وبعد استخدام الإشارة.

اقرأ أيضا:

تحذير عاجل من أمن الطرق للسائقين بخصوص الرعد والبرق

تنبيه الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم الأربعاء، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

تساقط البرد والسيول

وشمل تنبيه “الأرصاد” الدوادمي، والقويعية، وعفيف، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

كما رفع “الأرصاد” درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وحذر المركز من هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لتدني الرؤية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية ومحافظاتها.