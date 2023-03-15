“فليغيرن خلق الله”.. معاقبات جماعية بأمريكا وكندا لمدارس وطلاب رفضوا المتحولين جنسيًا

تواصل- فريق التحرير:

تتسابق الدول الغربية على مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وتبذل كل الدعم لمن يسير في ركاب المخالفين للفطرة ومنهم ” المتحولون جنسيا”.

معاقبة مدرسة أمريكية:

آخر هذه العجائب، عقاب طال مدرسة دينية في ولاية فيرمونت الأميركية، وذلك بعدم السماح لها بالمشاركة في بطولات مستقبلية، بعد انسحاب فريقها لكرة السلة للفتيات من مباراة فاصلة، بسبب وجود طالبة متحولة جنسيا تلعب في الفريق المنافس.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن مدرسة “ميد فيرمونت كريستيان”، في مدينة هارتفورد، كانت قد سحبت فريقها من مباراة في 21 فبراير الماضي.

وقالت المدرسة حينها في بيان: “نعتقد أن اللعب ضد خصم يتضمن ذكر بيولوجي يهدد عدالة اللعبة وسلامة لاعبينا”،.

وأوضحت أن السماح للذكور البيولوجيين بالمشاركة في الرياضات النسائية يشكل سابقة سيئة لمستقبل الرياضة النسائية بشكل عام .

فيما أصدر المجلس التنفيذي لاتحاد مديري المدارس،قراره بأن المدرسة انتهكت السياسات وغير مؤهلة للمشاركة في كل البطولات الرياضية المستقبلية.

وأرسل الاتحاد رسالة إلى المدرسة تفيد بأنها لم تقم بالوفاء بسياسات الاتحاد بشأن العرق والجنس والتوعية بالإعاقة.

وأفادت الوكالة أن الاتحاد جدد دعمه للطلاب الرياضيين المتحولين جنسيا في بيان، مشيرا إلى أن سياسات وقوانين ولاية فيرمونت تدعم حقوقهم، ولم ترد المدرسة على طلب للتعليق.

مدرسة تعاقب طالبا بكندا:

منعت السلطات الكندية، طالبا في إحدى المدارس من متابعة الدراسة حتى نهاية العام.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام فقد تم توقيف الطالب من قبل الشرطة، وذلك بسبب انتقاده لاستخدام الفتيان لحمامات الفتيات.

كما أكد الطالب لإدارة المدرسة في اعتراضه، أنه لا يعترف إلا بوجود جنسين فقط.

تحويل الجنس بعمليات جراحية:

وقبل أيام قررت الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو، تشجيع الراغبين في إجراء عمليات جراحية لتحويل الجنس، عبر منحهم مبالغَ مالية كبيرة.

وقالت الحكومة إنه ابتداءً من 1 يوليو المقبل، سيتلقى كلّ موظف متحوّل جنسيًا مزايا صحية تصل إلى 75 ألف دولار لإجراءات “تأكيد الجنس”، وذلك بالنسبة لموظفي الخدمة العامة الفيدرالية المتحولين جنسيًا.

ونقلت صحف كندية أن شركة “كندا لضمان الحياة”، التي تدير خطة الرعاية الصحية للخدمة العامة (PSHCP)، ستنطلق في تغطية التدخلات “الضرورية طبيًا”.

وأضافت أن ذلك سيكون للأشخاص الذين قرروا إجراء عملية تحويل الجنس غير المشمولة بخطة الرعاية الصحية الإقليمية الخاصة بهم.

كما أوضحت أن الرعاية المؤكدة للجنس تشمل عمليات جراحية لتغيير الجنس، وعلاجات هرمونية لمساعدة الأفراد على ملائمة هويتهم الجنسية الجديدة مع أجسامهم.

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