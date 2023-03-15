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وظائف بشركة السلام لصناعة الطيران في عدة تخصصات

وظائف بشركة السلام لصناعة الطيران في عدة تخصصات

وظائف بشركة السلام لصناعة الطيران في عدة تخصصات
٠٨:١٣:٣١ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران عن فتح التوظيف في مشاريع الشركة في عدة مدن داخل المملكة، لحملة (الكفاءة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه).

واشترطت شركة السلام لصناعة الطيران، يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية.

المسميات الوظيفية:

  •  إداري خدمات.
  •  مدخل بيانات.
  •  مستشار نفسي.
  •  مدقق عقود فنية.
  •  أخصائي عقود.
  •  استشاري عقود.
  •  أخصائي محاسبة.
  •  مدرس دراسات أرضية وطيران تشبيهي.
  •  فني شبكات.
  •  مهندس معماري.
  •  أخصائي إبطال متفجرات.
  •  أخصائي تسجيل رماية.
  •  مشرف مشروع تخطيط مهام.
  •  أخصائي تموين.
  •  مدرس صيانة عامة للطائرات.
  •  مدرس أنظمة تسليح.
  •  مدرس محركات.
  •  أخصائي نظم معلومات.
  •  معلم أسلحة وتكتيكات وموجهي مقاتلات.
  •  معلم أسلحة وتكتيكات ومستشار للقائد.
  •  معلم أسلحة وتكتيكات طيار ف15.
  •  فني كهرباء.
  •  مبرمج حاسب آلي.
  •  محلل نظم معلومات.
  •  استشاري تدريب.
  •  مهندس إلكترونيات.
  •  أخصائي عقود فنية.
  •  مهندس أول ميكانيكي.
  •  مساعد مبرمج.
  •  فني طباعة.
  •  فني وسائل سمعية وبصرية.
  •  مهندس برامج.
  •  مراقب عقود فنية.
  •  مستشار عقود فنية.
  •  أخصائي وسائل سمعية وبصرية.
  •  مستشار قانوني.
  •  أخصائي إلكترونيات.
  •  مدرس صيانة عامة.
  •  فني إلكترونيات.
  •  محلل ومبرمج حاسب آلي.
  •  مستشار مالي.
  •  مدرب طيران تشبيهي اف 15سي مدرب طيار.

طريقة التقديم:

يمكن إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):

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أخبار السعودية شركة سلام لصناعة الطائرات فرص وظائف وظائف شاغرة

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