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الزعاق: غدا يتساوى طول الليل والنهار

الزعاق: غدا يتساوى طول الليل والنهار

الزعاق: غدا يتساوى طول الليل والنهار
١٠:١٩:٣٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي، وخبير الأرصاد الجوية، خالد بن صالح الزعاق، أن غدا الموافق 16 من مارس، هو موعد تساوي الليل والنهار، فيما يعرف بـ”الاعتدال الربيعي”.

على كوكب الأرض 

وشرح الزعاق أن تساوي الليل والنهار على كوكب الأرض، يعني أن النهار يساوي طول الليل تماما، ويكون كل منهما 12 ساعة، وتشرف الشمس من المشرق تماما، وتغرب من المغرب تماما.

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يومان في العام

وتحدث ظاهرة الاعتدال مرتين فقط في السنة، عندما تصطف الأرض مع مدارها حول الشمس، مرة في 20 مارس، ويسمى الاعتدال الربيعي، ويكون فيه أطول نهار في العام، وأخرى في 23 سبتمبر ويطلق عليه الاعتدال الخريفي، ويكون فيه أطول ليلة خلال العام.

الظاهرة في المملكة 

وفي وقت سابق، بين نائب رئيس جمعة الطقس وأستاذ المناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، أن في جنوب المملكة ـ على سبيل المثال ـ يتساوى الليل مع النهار في 13 مارس تقريبًا، بينما في وسط المملكة في 15 مارس تقريبًا، بينما في شمال المملكة في 17 مارس تقريبًا، ويمكن القول على وجه التقريب أن تماثل الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة يكون في العشر الأوسط من شهر مارس على مستوى العالم من كل عام.

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الاعتدال الربيعي تساوي الليل والنهار حالة الطقس خالد الزعاق ظاهرة فلكية

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