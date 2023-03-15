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احمِ نفسك وعائلتك.. تحذيرات من مرض مميت يصيب نصف البشر بعد 12 عاما
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احمِ نفسك وعائلتك.. تحذيرات من مرض مميت يصيب نصف البشر بعد 12 عاما

احمِ نفسك وعائلتك.. تحذيرات من مرض مميت يصيب نصف البشر بعد 12 عاما

احمِ نفسك وعائلتك.. تحذيرات من مرض مميت يصيب نصف البشر بعد 12 عاما
٠٨:١٤:٢٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت بيانات اتحاد السمنة العالمي، عن تزايد وتيرة الإصابة بمرض السمنة، بشكل متسارع بين البشر.

وأوضح الاتحاد العالمي للسمنة في تقريره الصادر لهذا العام، أنه لا يستثنى منه أي بلد حول العالم، حتى تلك الدول التي تعاني الفقر، ما ينذر بخسارة بشرية كبيرة في الأرواح.

إحصائيات صادمة عن السمنة:

وكشفت أيضا، أن 12 عامًا من الآن هو الوقت الذي يفصل بين البشر وإصابة أكثر من نصفهم بمرض السمنة، الذي يعد بوابة لعديد من الأمراض القاتلة.

كما توقع الاتحاد العالمي للسمنة، وصول عدد المصابين بزيادة الوزن إلى أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم بحلول العام 2035.

ونوّه أنه ستتصاعد نسبة مرضى السمنة التي كانت تشكل 38% من البشر في عام 2020، لتصل إلى 51% من سكان الكوكب بعد 13 عامًا.

وحول إصابة الأطفال بيّن أنه سيكون نصيب الأطفال من زيادة الوزن المرضي إصابة 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة به.

وتابع في بيانه :” وتعد تلك الفئة هي الأكثر عرضة للإصابة بالسمنة، واستشرائها فيهم بسرعة”، مشددا أنه لن تكفّ عن الزيادة المطردة إلا باتخاذ حلول جذرية لوقف تفشي المرض.

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الكلمات الدلالية:
اتحاد السمنة العالمي صحة مرض السمنة مرض خطير

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