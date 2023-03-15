أمين الأحساء يستقبل “جمعية إنماء” لبحث سُبل التعاون المشتركة

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استقبل أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا في مكتبه بأمانة الأحساء رئيس جمعية إنماء للخدمات المجتمعية بمحافظة الأحساء يوسف بن خليفة الحجي صباح اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

يأتي ذلك ضمن زيارات الجمعية للجهات ذات العلاقة من أجل التنسيق والتعاون في كل ما يخدم الوطن والمواطن فق تطلعات القيادة الرشيدة.

تكاتف الجهود والعمل التشاركي

من جهته رحب الأمين برئيس وأعضاء الجمعية وأكد على أهمية تكاتف الجهود والعمل التشاركي المتكامل بين كافة الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي لتحقيق رؤية المملكة 2030، موضحاً أن الجمعية تعتبر ذراعاً وعين للمسؤول نظيرا لأهدافها السامية.

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توجيه بعمل اجتماعات دورية

وفي هذا الصدد وجه الأمن ، بعمل اجتماعات دورية بين قيادي الأمانة والبلديات الفرعية وإدارة الجمعية لبحث خططها وتحدياتها وتذليل الصعوبات لتسريع وتيرة العمل، وتوفير المعلومات للجمعية لحصر الأولويات والاحتياجات في جميع نطاقات أمانة الأحساء.

كما أوصى بتفعيل التعاون في المجال الإعلامي وتزويد الجمعية بمواد إعلامية فيما يخص أعمال الأمانة .

التوجيه بعمل خطوة تشغيلية

كما طلب أمين الأحساء، عمل خطة تشغيلية فيما يخص ملف الخدمات العامة يتم عرضها على عليه والإدارات المعنية كون الأمانة المشرفة فنياً على الجمعية للعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة.

هذا وقدم رئيس الجمعية عرضاً مرئياً بين خلاله أدوار وأهداف الجمعية وأبرز الركائز التي تقدمها لتطوير الخدمات العامة والعمل على المبادرات التوعوية للمحافظة على المرافق العامة.

بريد إلكتروني للتواصل الفعال

وقدم الحجي طلبا بإنشاء بريد إلكتروني للتواصل الفعال مع البلديات الفرعية وإدارات الأمانة لسرعة طلب المعلومات للعمل على المبادرات المجتمعية التي تتعلق بتحسين جودة الحياة لتوفير كافة الاحتياجات الخدمية التي تهم المواطن.

وفي نهاية اللقاء قدم رئيس الجمعية شكره لأمين الأحساء منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم به الأمانة وما تقدمه من خدمات للأهالي.

حضر اللقاء من جانب الجمعية الأستاذ خالد الحجرف نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ إيهاب الدوسري والأستاذ علي العبود والأستاذ حمد الدوسري.

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