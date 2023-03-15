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“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل
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“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل

“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل

“الحج والعمرة” توضح طريقة إلغاء الحجز للمسجلين من الداخل
٠٨:١٣:٢٣ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لموسم الحج هذا العام 1444هـ، من داخل المملكة.

وشاركت “الحج والعمرة”، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، طريقة إلغاء الحجز للمسجلين لأداء الحج للموسم الحالي، وتكون كالآتي:

– في حال تم إصدار تصريح أداء الحج:

إلغاء التصريح أولا من منصة أبشر، ثم إلغاء الحجز من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

(مع التنويه بأنه عند الإلغاء بتاريخ 1444/10/15هـ أو بعده، سيتم حسم المبالغ حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة)

– في حال لم يتم إصدار تصريح أداء الحج:

إلغاء الحجز مباشرة من موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

ولن يتم حسم أي مبالغ عند الإلغاء قبل تاريخ 1444/10/15هـ إلا في حال رفض إصدار التصريح، فيتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية حسب سياسة الاسترجاع المعتمدة)

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“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

وأوضحت الوزارة، في وقت سابق،طريقة تأكيد التحقق من حالة الحجز، لحجاج الداخل في المملكة، وذلك من خلال عدة طرق أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

إشعار فوري:

وشرحت “الحج والعمرة” أنه عند إتمام الحجز، يحصل المتقدم على إشعار فوري عبر رسالة الجوال النصية، وبالإمكان أيضا التحقق مباشرة بالدخول على:

– موقع وزارة الحج والعمرة

1 – الدخول إلى موقع الوزارة

2- اختيار “الاستعلام عن الحجز”

– الاستعلام عبر تطبيق “نسك”

1- فتح التطبيق

2- تسجل الدخول

3- الذهاب إلى “خدمات الحج”

4- اختيار “الاستعلام عن الحجز”.

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