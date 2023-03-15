هل تتذكرون الطفلة مجهولة الهوية صاحبة “الكنزة الخضراء”.. والدها تعرف على قبرها

تواصل- فريق التحرير:

في واقعة مؤثرة من وقائع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وخلف الآلف من الضحايا، منهم من دفن في قبور مجهولة الهوية.

الطفلة السورية صاحبة ” كنزة خضرة”:

نشر نشطاء سوريون صورة الطفلة وقبرها وأن والدها تمكن من الوصل إلى قبرها.

وعلق الناشط السوري عمر مدنية على الصورة بالقول: ” هل تذكرون قبر الطفله السورية ذات الرداء الأخضر والتي توفيت بالزلزال.. باتت معلومة اليوم بعد شهر ونصف تعرف عليها والدها ، توفيت اختها أيضا وهي بالصورة بجانبها”.

قبر الطفلة:

وفي وقت سابق كان الصحفي السوري هادي العبدالله قد نعى الطفلة عند قبرها وكتب قائلا :” ” طفلة لابسة كنزة خضرة .. بهذا الاسم دفنت إحدى ضحايا الزلزال بجنديريس”.

وتابع قائلا :” هذا ألم ووجع لا يستحمله أحد، مضيفا ” من كان يتصور أنه في يوم من الأيام أن الكنزة الخضرة التي فرحت بها سوف تكون علامة لها بعد وفاتها.. وهل بقي ألم أكثر من هذا يا ذات الكنزة الخضراء.. غربة في الحياة وفي الممات”.

كما علق أيضا على خبر إعادة فتح المدارس في مناطق الشمال وكيف سيدخل هؤلاء الأطفال المدرسة اليوم، ويجدون أصدقاءً اعتادوا على رفقتهم ووجودهم في الصف قد فقدوهم قائلا :” كيف وبماذا سنجيب هؤلاء الأطفال عندما يسألون أين معلمتي؟ أين صديقي؟ لماذا لم يعد يأتي إلى المدرسة؟”.

هل تذكرون قبر الطفله السورية ذات الرداء الأخضر والتي توفيت بالزلزال؟!

باتت معلومة اليوم بعد شهر ونصف تعرف عليها والدها ، توفيت اختها أيضا وهي بالصورة بجانبها. pic.twitter.com/288f5MT14S — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 14, 2023

اقرأ أيضا

” لابسة كنزة خضرة”.. قصة مبكية لقبر مجهول لطفلة سورية من ضحايا الزلزال