المرور: إغلاق كامل لطريقي الكورنيش الفرعي والأمير فيصل بن فهد بجدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الحساب الرسمي لـ”المرور” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الرابعة من الخطة المرورية المزمع تنفيذها في محافظة جدة.

لمدة 5 أيام

وأفاد “مرور جدة” بأن الخطة تتضمن إغلاقا كاملا لطريق الكورنيش الفرعي، وطريق الأمير فيصل بن فهد، المتجهين إلى حلبة كورنيش جدة، وذلك من يوم 16 من مارس الجاري، وحتى 20 من الشهر ذاته.

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توجيه مهم

وفي سياق آخر، دعت الإدارة العامة للمرور، في التاسع من مارس الجاري، ملاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية لمدة عام من 9 / 8 / 1444 هـ الموافق 1/ 3 / 2023 م، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

خطوات التسليم

وأوضحت أنه على الراغبين في إسقاط المركبات المهملة أو التالفة من سجلّ المرور، تسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.