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مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض
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مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض

مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض

مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض
٠٧:٠١:٢٢ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تدفق الشلالات في الطوقي شمال العاصمة الرياض.

تدفق الشلالات في الطوقي

ووثق المقطع، أجواء الطوقي مع تدفق الشلالات وهطول الأمطار، وجريان السيول، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

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الكلمات الدلالية:
الرياض الطوقي شلالات الطوقي طقس الرياض

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