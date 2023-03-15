الإطاحة بمواطن لانتحاله صفة وسلب مبالغ مالية في جدة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، من الإطاحة بمواطن، لارتكابه عدة حوادث جنائية، وأعلن الحساب الرسمي للأمن العام عبر “تويتر”، تفاصيل الضبط.

انتحال صفة غير صحيحة

وذكر “الأمن العام” أنه جرى القبض على مواطن بمحافظة جدة، لارتكابه حوادث جنائية، تمثلت في استخدام مركبات بلوحات مسروقة، وانتحال صفة غير صحيحة، وسلب مبالغ مالية.

وأضاف بيان “الأمن العام”، أنه بعد تمكن شرطة جدة من القبض على المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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ضبط 14 مخالفا لنظام البيئة

وفي سياق مواز، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مخالفًا لنظام البيئة، (12) مواطنًا ، ومقيمان من الجنسية الباكستانية، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (58) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.