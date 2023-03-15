مع الفصل الدراسي الثالث.. نصائح سهلة للأمهات لإزالة البقع من الزي المدرسي

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تتفاجأ الأمهات بوجود بقع بالزي المدرسي للأطفال، ما يتسبب في مشقة لأجل إزالتها، لكنك هناك بعض الطرق البسيطة والسهلة لإزالة هذه البقع:

البقع بالزي المدرسي:

وتعتبر عملية إزالة البقع من منطقة واحدة أو أكثر من الملابس مثالية عندما لا يكون الثوب متسخًا تمامًا لأن الغسيل بنسبة أقل ليس فقط أكثر صداقة للبيئة وأرخص تكلفة.

مختصون قدموا بعض النصائح للمساعدة في تنظيف الزي المدرسي الخاص أي وقت من الأوقات، ومنها:

1-الخل الأبيض: فعال في إزالة البقع الصعبة عن طريق:

-خلط 2/3 كوب من صودا الخبز أو صودا الخبز مع نصف كوب من الخل الأبيض.

– وضع المزيج على أي نوع من البقع بقطعة قماش مبللة.

– تركه لمدة 5 دقائق ، ثم شطفه بالماء البارد، وللبقع الصعبة ، يترك لمدة 10 دقائق.

– كما أنه يعتبر الحل الأمثل للتخلص من روائح الزي المدرسي السيئة وكذلك الأحذية السيئة.

2- رش الانكماش: يمكنك الحفاظ على زي مدرستك يبدو وكأنه جديد باستخدام رذاذ مضاد للشكل المصنوع يدويًا غير مكلف.

– خلط 8 مقادير من الماء ومقدارًا من منعم الأقمشة في زجاجة بخاخة.

– رجّ الزجاجة جيدًا لدمج جميع المكونات واستخدميها لرش أي ملابس متقلصة.

3- ماكينة حلاقة: بعد استخدام بعض الملابس مثل “الجوارب الضيقة” و “الأزرار” لفترة من الوقت وغسلها مرارًا وتكرارًا ، ستظهر كتل أو حبيبات صغيرة في القماش ، ويبدو غير مرتب.

وفي هذه الحالة ، تستبدلها معظم الأمهات بأخرى جديدة، ويمكن استخدام ماكينة حلاقة لإزالة الفائض، و هذه الطريقة بسيطة وفعالة ورخيصة ولا تستغرق الكثير من الوقت.

الفصل الدراسي الثالث:

وكانت وزارة التعليم أعلنت اعتماد التقويم الدراسى للفصل الثالث والذي طبق رسمياً من يوم الأحد الماضي، 20 شعبان 1444، 12 مارس 2023.

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