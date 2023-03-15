نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان
تواصل – فريق التحرير:
وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عدة نصائح، للحيلولة دون زيادة الوزن والإصابة بالأمراض الغذائية في شهر رمضان.
الاقتصاد وعدم الإسراف
وقال الخضيري عبر “تويتر”.: “في رمضان، لاتأكل بعد الافطار أكل موَدّع! بل اقتصد(واعتدل بالكميات) وإلا فسيزيد وزنك خلال رمضان بدلاً من نقص الوزن، وتذّكر أن طعم الأغذية لايتجاوز الفم فقط”.
ووجه عدة نصائح هي:
1- تناول الأكل ببطء (بالألياف)
2- أكثر من الماء لكي تعوّض الجفاف وتحمي كليتيك.
3 -قلل المقليات، وزاحمها بالخضروات، والسلطة، والفاكهة.
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