نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان

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وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عدة نصائح، للحيلولة دون زيادة الوزن والإصابة بالأمراض الغذائية في شهر رمضان.

الاقتصاد وعدم الإسراف

وقال الخضيري عبر “تويتر”.: “في رمضان، لاتأكل بعد الافطار أكل موَدّع! بل اقتصد(واعتدل بالكميات) وإلا فسيزيد وزنك خلال رمضان بدلاً من نقص الوزن، وتذّكر أن طعم الأغذية لايتجاوز الفم فقط”.

ووجه عدة نصائح هي:

1- تناول الأكل ببطء (بالألياف)

2- أكثر من الماء لكي تعوّض الجفاف وتحمي كليتيك.

3 -قلل المقليات، وزاحمها بالخضروات، والسلطة، والفاكهة.

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