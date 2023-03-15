الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان
“هيئة النقل” تؤكد ضرورة إبراز منشآت النقل لحقوق والتزامات المستفيدين بمكاتبها ومقارها
شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره
“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل
15 نصيحة لمعالجة سلوك “الطفل العنيد”.. تعرف عليها
مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض

الرئيسية

 /

صحة

 /

نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان

نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان

نصائح لعدم زيادة الوزن والحماية من الأمراض الغذائية في رمضان
٠٧:٠٠:٠٩ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، عدة نصائح، للحيلولة دون زيادة الوزن والإصابة بالأمراض الغذائية في شهر رمضان.

الاقتصاد وعدم الإسراف

وقال الخضيري عبر “تويتر”.: “في رمضان، لاتأكل بعد الافطار أكل موَدّع! بل اقتصد(واعتدل بالكميات) وإلا فسيزيد وزنك خلال رمضان بدلاً من نقص الوزن، وتذّكر أن طعم الأغذية لايتجاوز الفم فقط”.

ووجه عدة نصائح هي:

1- تناول الأكل ببطء (بالألياف)

2- أكثر من الماء لكي تعوّض الجفاف وتحمي كليتيك.

3 -قلل المقليات، وزاحمها بالخضروات، والسلطة، والفاكهة.

اقرأ أيضا:

تكون السموم.. الخضيري يحذر من هذه العادة

الكلمات الدلالية:
الأمراض الغذائية الدكتور فهد الخضيري زيادة الوزن زيادة الوزن في رمضان نصائح غذائية في رمضان

مواد ذات صلة

المزيد
خبراء: استهلاك الكثير من الكافيين يسبّب مشاكل صحيّة خطيرة

خبراء: استهلاك الكثير من الكافيين يسبّب مشاكل صحيّة خطيرة

١١:١٦ ص، الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠١٥
علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه

علاج طبيعي وفعال لـ«الربو».. تعرَّف عليه

١٠:١٨ م، الخميس، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٧
دراسة: السمنة مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بالسرطان

دراسة: السمنة مرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بالسرطان

١١:٢٣ م، الجمعة، ٠٨ يناير ٢٠١٦
بداية من 6 أشهر..«موديرنا» سترخّص لقاحها للأطفال

بداية من 6 أشهر..«موديرنا» سترخّص لقاحها للأطفال

٠١:٥٨ ص، الخميس، ٢٤ مارس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *