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عاجل.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والدفاع المدني يرفع جاهزيته
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عاجل.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والدفاع المدني يرفع جاهزيته

عاجل.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والدفاع المدني يرفع جاهزيته

عاجل.. تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على الرياض والدفاع المدني يرفع جاهزيته
٠٧:٠٢:٢٠ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيها متقدما، يتوقع -بمشيئة الله تعالى- بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض.

تساقط البرد والسيول

وشمل تنبيه “الأرصاد” الدوادمي، والقويعية، وعفيف، ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ويصاحبه نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

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عاجل.. الأرصاد يرفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في المنطقة الشرقية ويكشف السبب

وقبل قليل، رفع “الأرصاد” درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وحذر المركز من هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لتدني الرؤية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

جاهزية الدفاع المدني

وفي سياق متصل، يعمل الدفاع المدني على رفع الجاهزية والاستعداد بشكل دائم لمواجهة الظواهر الجوية وحالة الطقس، ولا سيما مع هطول الأمطار والسيول.

ونفذ مدني المنطقة الشرقية تمرينًا مشتركًا غرب مدينة الدمام ، بهدف رفع الجاهزية والتنسيق بين الجهات المشاركة.

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