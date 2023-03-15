شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للحظة جرف السيول في تركيا لرجل مسن في أحد الشوارع، وبينما طلب الرجل نجدته ومد يده ناحية مصور الفيديو إلا أن الأخير خذله واكتفى بالتصوير.

وأحدث الفيديو موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى هوس المشاهدات والتصوير دون محاولة إنقاذ الرجل المسن من وسط السيول.

أم وابنها

وكان وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ أم وابنها من السيول التي جرفتهما في ولاية “شانلي أورفا” التركية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، مسارعة رجلين إلى إنقاذه المرأة وابنها في آخر لحظة.

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فيضانات تضرب ولاية وشانلي أورفة

ولقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء فيضانات ضربت ولاية وشانلي أورفة، جنوب شرق تركيا.

وغمرت المياه أمس شوارع وأزقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة.

وتمكنت فرق الإطفاء في منطقة “أويس القرني”، من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثث 4 أشخاص آخرين صباح اليوم، ليرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.