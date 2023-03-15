الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره
“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل
15 نصيحة لمعالجة سلوك “الطفل العنيد”.. تعرف عليها
مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض
الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في الرياض.. رابط التقديم
مع بدء سريان توطين مهن الطيران المرخصة.. الموارد البشرية تنشر رابط الدليل الإرشادي

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره

شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره

شاهد.. مسن تركي يغرق وسط السيول ويطلب نجدته وشخص يكتفي بتصويره
٠٦:٣٣:٤٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر للحظة جرف السيول في تركيا لرجل مسن في أحد الشوارع، وبينما طلب الرجل نجدته ومد يده ناحية مصور الفيديو إلا أن الأخير خذله واكتفى بالتصوير.

وأحدث الفيديو موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى هوس المشاهدات والتصوير دون محاولة إنقاذ الرجل المسن من وسط السيول.

أم وابنها

وكان وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ أم وابنها من السيول التي جرفتهما في ولاية “شانلي أورفا” التركية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، مسارعة رجلين إلى إنقاذه المرأة وابنها في آخر لحظة.

اقرأ أيضًا:

مشاهد مذهلة لفيضان السيول من سد الجنابين في بلجرشي

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بجازان (فيديو)

فيضانات تضرب ولاية وشانلي أورفة

ولقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء فيضانات ضربت ولاية وشانلي أورفة، جنوب شرق تركيا.

وغمرت المياه أمس شوارع وأزقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة.

وتمكنت فرق الإطفاء في منطقة “أويس القرني”، من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثث 4 أشخاص آخرين صباح اليوم، ليرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.

الكلمات الدلالية:
زلزال تركيا سيول تركيا غرق مسن مسن تركي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. جَمل يسحب سيارة عالقة في الثلوج

بالفيديو.. جَمل يسحب سيارة عالقة في الثلوج

٠٤:٤٧ م، الأثنين، ١١ فبراير ٢٠١٩
«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة مؤثرة للشيخ الدوسري من المسجد الحرام

«وَاستَعينوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ».. تلاوة مؤثرة للشيخ الدوسري من المسجد الحرام

١١:٥٦ م، الأثنين، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠
شاهد.. نهاية مأساوية لـ”تطعيس” في نفود روضة المحلية غرب الرياض

شاهد.. نهاية مأساوية لـ”تطعيس” في نفود روضة المحلية غرب الرياض

٠٩:٣٩ م، الأثنين، ٠١ ديسمبر ٢٠١٤
بالفيديو والصور.. «تواصل» ترصد سقوط أحد مرافق أمانة الرياض على سيارتين

بالفيديو والصور.. «تواصل» ترصد سقوط أحد مرافق أمانة الرياض على سيارتين

١٢:٤٤ ص، الأحد، ١٣ مايو ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *