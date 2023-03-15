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مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض
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مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض

مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض

مشاهد مذهلة.. أمطار غزيرة وبرد بحي الرمال في الرياض
٠٦:١٨:٥١ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تشهد العديد من المدن والمحافظات والأحياء في منطقة الرياض حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد.

وخلال الدقائق الماضية، شهد حي الرمال بالرياض تساقطا كثيفا لحبات البرد مصحوب بهطول أمطار  غزيرة تسببت في إبطاء حركة المرور على الطرق بسبب تدني الرؤية الأفقية.

تحذير الدفاع المدني

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11:55 مساءً.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة

وأضافت أن الحالة المتوقعة من عبارة عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل محافظات” الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

أخذ الحيطة والحذر والابتعاد:

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

 الأماكن الخطرة واتباع الإرشادات:

وأوضح أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، محذرًا من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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الكلمات الدلالية:
الرياض برد حي الرمال سيول مشاهد مذهلة

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