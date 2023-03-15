15 نصيحة لمعالجة سلوك “الطفل العنيد”.. تعرف عليها

تواصل- فريق التحرير:

تعاني أغلب الأسر من مشكلة عناد الأطفال، لكنها ليست مستعصية عند فهم أسبابها.

خبراء في الاستشارات النفسية وتعديل السلوك، قدموا 13 حلا لهذه المشكلة كي تمر بسهولة داخل الأسر وعند حدوثها.

حلول للتعامل مع الطفل العنيد:

1-المدح المتكرر على كل التصرفات الإيجابية.

2- تجنب الأوامر المباشرة، والأحسن إعطاء الطفل عدة خيارات.

3- إعطاء الأطفال “مساحة من الحرية” في اختيار أصدقائهم وملابسهم وطعامهم.

4- اهتمام أولياء الأمور بتصرفاتهم أمام أطفالهم؛ لأنها تنعكس عليهم.

5- عدم وصف الأطفال بصفات سيئة، أثناء تعديل سلوكهم، كوصفه بالطفل العنيد مثلا.

6- إيجاد حل بديل عند رفض طلب الطفل، فعندما يطلب الآباء من أبنائهم مثلا “إغلاق التلفاز أو عدم استخدام الهاتف المحمول” نقدم له بديلا كاللعب الجماعي أو القيام بنشاط آخر.

7- الرفض بحب، يعني امتناع الآباء عن تكرار “كلمة لا” أمام الطفل، حيث يمكن رفض طلبه بصورة غير مباشرة.

8- عدم تصدير الخلافات الزوجية للأبناء.

9- أن يكون النقاش بين الزوجين بعيدا عنهم.

10- ترك الحرية للطفل للتعبير عن نفسه.

11- عدم تعنيفه وعقابه بالضرب، أما البديل فيمكن حرمانه من بعض الأشياء بشكل غير مكثّف.

12- وقف التدليل الزائد عن الحد، والأحسن الاستجابة لبعض الطلبات وعدم الاستجابة لأخرى.

13- عدم التفرقة بين الأبناء في المعاملة.

14- تقليل استخدام الطفل الألعاب الإلكترونية.

15- في حالة عدم استجابة الطفل لتلك الحلول، فينصح الخبيران بعرضه على مختصين.

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