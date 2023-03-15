يحمل كمية هائلة من البرد.. مشاهد مذهلة لجريان شعيب الحيسية بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان شعيب الحيسية شمال غرب الرياض محملاً بكمية هائلة من البرد.

ووثق المقطع، مشاهد مذهلة لجريان شعيب الحيسية في مشهد مهيب، مع استمرار تساقط الأمطار والبرد على أحياء شمال غرب الرياض.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

في حين يستمر التوقع لتساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز وعلقان) خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35/ساعة يصل إلى 45كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط, وحالة البحر خفيف الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية على الجزئيين الشمالي والأوسط.

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