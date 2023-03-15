“الحج والعمرة” توضح كيفية التحقق من حالة الحجز لحجاج الداخل

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأربعاء، طريقة تأكيد التحقق من حالة الحجز، لحجاج الداخل في المملكة، وذلك من خلال عدة طرق أعلنت عنها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

إشعار فوري:

وشرحت “الحج والعمرة” أنه عند إتمام الحجز، يحصل المتقدم على إشعار فوري عبر رسالة الجوال النصية، وبالإمكان أيضا التحقق مباشرة بالدخول على:

– موقع وزارة الحج والعمرة

1 – الدخول إلى موقع الوزارة

2- اختيار “الاستعلام عن الحجز”

– الاستعلام عبر تطبيق “نسك”

1- فتح التطبيق

2- تسجل الدخول

3- الذهاب إلى “خدمات الحج”

4- اختيار “الاستعلام عن الحجز”.

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التقديم مستمر حتى هذا الموعد

كما أعلنت وزرة الحج والعمرة، اليوم استمرار التقديم على الحج، للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لعام 1444هـ، عبر موقع الوزارة وتطبيق “نسك”، وذلك حتى يوم 7/12/1444هـ، أو حتى اكتمال العدد لحجاج هذا العام.

سياسة الاسترجاع للمسجلين

وأوضحت الوزارة سياسة الاسترجاع للمسجلين في حج 1444هـ / 2023م للحجاج من داخل المملكة

وبعد دفع قيمة باقة الحج، يتم تطبيق السياسة حسب الآلي:

– قبل صدور تصريح أداء الحج

من إطلاق الحج حتى 1444/10/14هـ يتم إعادة المبلغ بالكامل

– في حال رفض إصدار التصريح يتم حسم أجور خدمات إلكترونية

– بعد صدور تصريح أداء الحج من 1444/10/15هـ إلى نهاية شهر ذو القعدة يتم حسم أجور الخدمات الإلكترونية و10% من قيمة العقد.

– من 1444/12/01هـ لا تسترد أي مبالغ مدفوعة

ويستثنى من ذلك، ويتم إعادة كامل المبلغ لمن لن يتمكن من أداء الحج في الحالات التالية:

1- الوفاة أو العجز الصحي أو القضايا الجنائية أو حوادث المرور التي نجم عنها تنويم، مع إثبات ما يؤكد ذلك.

2- الإصابة بفيروس كورونا بعد تاريخ 1444/12/01هـ، ولابد من إلغاء تصريح الحج من منصة أبشر ومن ثم إلغاء الحجز عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

3- في حال وجود تحديثات للشروط التنظيمية أو الصحية الحالية التي قد تتعارض مع الحجز.