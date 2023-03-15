من المحيط للخليج.. أكثر وأقل عدد ساعات الصيام في الدول العربية

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يتراوح معدل ساعات الصيام في الدول العربية هذا العام بين نحو 16 ساعة و13 ساعة، حيث يكون أطول ساعات صيام في العالم العربي في تونس بمعدل 15 ساعة و45 دقيقة.

أقصر وأطول ساعات الصيام:

بينما ستكون أقل ساعات صيام في جزر القمر بنحو 12 ساعة و37 دقيقة، بحسب موقع “طقس العرب”.

وعلى صعيد دول العالم ستكون أطول ساعات صيام خلال رمضان في غرينلاند بنحو 20 ساعة صيام، بينما سيكون أقل ساعات صيام بالعالم في جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا بنحو 11 ساعة و12 دقيقة.

ويحدد الموقع الجغرافي لكل دولة حول العالم عدد ساعات صيام أيام شهر رمضان الذي من المرجح أن يبدأ هذا العام مع نهاية الأسبوع المقبل.

ساعات الصيام في الدول العربية:

1-المملكة: اليوم الأول في الرياض بـ 13 ساعة و29 دقيقة والأخير14 ساعة و11 دقيقة.

2- الإمارات: اليوم الأول في أبوظبي 13 ساعة و30 دقيقة واليوم الأخير 14 ساعة و13 دقيقة.

3- الكويت: أقصر يوم في مدينة الكويت هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و31 دقيقة والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و23 دقيقة.

4- البحرين: أقصر يوم صيام في المنامة بـ 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم بعدد ساعات 14 ساعة و 17 دقيقة.

5- قطر: الأقصر في الدوحة بـ13 ساعة و29 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة و13 دقيقة.

6- عُمان: اليوم الأول في مسقط بـ13 ساعة و31 دقيقة واليوم الأخير بـ 14 ساعة و13 دقيقة.

7- اليمن: حسب توقيت صنعاء سيكون الأقصر بـ 13 ساعة و23 دقيقة والأطول بعدد 13 ساعة و45 دقيقة.

8- العراق: أقصر يوم بـ 13 ساعة و39 دقيقة وأطول يوم صيام في بغداد بـ 14 ساعة و41 دقيقة.

9- لبنان: في بيروت أقصر يوم صيام هو أول يوم رمضان، بعدد ساعات 13 ساعة و45 دقيقة، والأطول هو الأخير بعدد ساعات 14 ساعة و48 دقيقة.

10- الأردن: حسب توقيت عمّان سيكون أقصر يوم هو الأول بـ 13 ساعة و40 دقيقة. والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و40 دقيقة.

11- فلسطين: أقل عدد ساعات صيام في القدس ستكون 13 ساعة و53 دقيقة والأطول بعدد ساعات 14 ساعة و52 دقيقة.

12- سوريا: حسب توقيت دمشق أقصر يوم سيكون بـ 13 ساعة و44 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة و47 دقيقة.

13- مصر: أقصر يوم في القاهرة 13 ساعة و39 دقيقة، وأطول يوم 14 ساعة و34 دقيقة.

14- الجزائر: أقصر يوم صيام في الجزائر العاصمة هو أول رمضان بعدد ساعات 13 ساعة و 30 دقيقة، وأطول يوم هو اليوم الأخير بـ 14 ساعة و 56 دقيقة.

15- ليبيا: أقصر يوم في طرابلس هو الأول بـ13 ساعة و42 دقيقة وأطول يوم هو آخر يوم بعدد ساعات 14 ساعة و 42 دقيقة.

16- موريتانيا: حسب توقيت نواكشط سيكون أقصر يوم صيام بعدد ساعات 13 ساعة و 28 دقيقة والأطول بـ 14 ساعة.

17- السودان: في الخرطوم سيكون أقصر يوم بـ 13 ساعة و20 دقيقة والأطول بعدد ساعات 13 ساعة و46 دقيقة.

18- الصومال: أقصر عدد ساعات الصيام في مقديشو ستكون 13 ساعة و 22 دقيقة والأطول 13 ساعة و 27 دقيقة.

19- جيبوتي: أقل عدد ساعات صيام في العاصمة ستكون 13 ساعة و 25 دقيقة والأكثر بـ 13 ساعة و 45 دقيقة.

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