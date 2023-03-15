تساقط الثلوج في ” عرق الحمراني” و”حفر الباطن” (فيديوهات)

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هطلت أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط حبات البرد على العديد من مناطق المملكة اليوم.

عرق الحمراني وحفر الباطن:

وشهدت منطقة عرق الحمراني في صحراء الدهناء على بعد 170 كلم من الرياض، تساقط حبات البرد، كما رصدت مقاطع فيديو متداولة.

كما شهدت منطقة حفر الباطن تساقط حبات البرد بغزارة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

وسمع دوي حبات البرد المتساقطة على زجاج أحدى السيارات، وفق مقطع فيديو متداول.

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ضباء تسجل أعلى كمية هطول أمطار بتبوك

وأصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة تبوك خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة والبالغ عددها 24 محطة, جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في محافظة ضباء حيث بلغت 38.6 ملم، يليها محافظة حقل بـ 17.6 ملم، ومركز رحيب بـ 15 ملم.

هطول الأمطار طريف في طريف:

وأصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة 24 ساعة الماضية ، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز، حيث سجّلت أعلى كمية هطول أمطار في المنطقة في مطار محافظة طريف بلغت 4.5 ملم يليه مطار عرعر 1.3 ملم ومركز حزم الجلاميد 0.2 ملم .

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أمطار متوسطة على عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وشبه وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.