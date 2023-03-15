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تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال
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تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال

تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال

تبرعات “ساهم” لمتضرري الزلزال بسوريا وتركيا تتجاوز 484 مليار ريال
٠٤:٥٥:٠٠ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت حجم التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى أكثر من 484 مليون ريال.

ووصل حجم التبرعات إلى 484 مليونًا و923 ألفًا و914 ريالاً، تبرع بهم مليونان و247 ألفًا و997 شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

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35 يومًا على انطلاق الحملة

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد 35 يومًا من انطلاق حملة التبرعات الشعبية، والتي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة، الحملة في 8 فبراير، أي بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وبلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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جسر جوي إلى تركيا وسوريا

وعلى إثر ذلك، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

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التبرعات الشعبية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز متضرري الزلزال في سوريا وتركيا مركز الملك سلمان للإغاثة منصة ساهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

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