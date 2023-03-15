الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أم وابنها جرفتهما السيول بتركيا
سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.4 مليار ريال
الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع أبها بعسير
القبض على المتهمين.. مفاجأة في مسروقات “فيلا” محمد صلاح
ارتفاع طفيف في أسعار النفط.. و”برنت” يسجل 78 دولارا للبرميل
إنجاز جديد.. المملكة تحقق 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

الرئيسية

 /

منوعات

 /

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أم وابنها جرفتهما السيول بتركيا

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أم وابنها جرفتهما السيول بتركيا

فيديو يحبس الأنفاس.. لحظة إنقاذ أم وابنها جرفتهما السيول بتركيا
٠٤:٤٨:٠٥ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ أم وابنها من السيول التي جرفتهما في ولاية “شانلي أورفا” التركية.

ويظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة “يني شفق”، مسارعة رجلين إلى إنقاذه المرأة وابنها في آخر لحظة.

اقرأ أيضًا:

مشاهد مذهلة لفيضان السيول من سد الجنابين في بلجرشي

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وفاة 4 أطفال أمام أنظار والدهم بسبب السيول بجازان (فيديو)

فيضانات تضرب ولاية وشانلي أورفة

ولقي 9 أشخاص مصرعهم، اليوم الأربعاء، جراء فيضانات ضربت ولاية وشانلي أورفة، جنوب شرق تركيا.

وغمرت المياه أمس شوارع وأزقة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في جميع أنحاء المدينة.

وتمكنت فرق الإطفاء في منطقة “أويس القرني”، من انتشال جثث 5 سوريين، كانوا في الطابق السفلي بأحد المباني.

وانتشلت فرق الإنقاذ جثث 4 أشخاص آخرين صباح اليوم، ليرتفع العدد إلى 9 ضحايا.

وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

يأتي ذلك، بعد زلزالين مدمرين ضربا جنوب البلاد في السادس من فبراير الماضي، أسفرا عن آلاف القتلى وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.

الكلمات الدلالية:
إنقاذ أم وابنها من السيول زلزال تركيا مقطع فيديو ولاية شانلي أورفا التركية

مواد ذات صلة

المزيد
لحظة اصطدام قطار بأكوام الثلوج المتراكمة على القضبان في أمريكا.. شاهد ماذا حدث؟

لحظة اصطدام قطار بأكوام الثلوج المتراكمة على القضبان في أمريكا.. شاهد ماذا حدث؟

١٢:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
لأول مرة في العالم.. انتقال السرطان لـ 4 أشخاص من «متبرعة بالأعضاء»

لأول مرة في العالم.. انتقال السرطان لـ 4 أشخاص من «متبرعة بالأعضاء»

٠١:٢٩ ص، الأحد، ١٦ سبتمبر ٢٠١٨
بعد نفاد الخشب.. نعوش من الورق لموتى كورونا في هذه الدولة

بعد نفاد الخشب.. نعوش من الورق لموتى كورونا في هذه الدولة

١٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٣٠ مارس ٢٠٢٢
بعد ضجة انتشار «شوكولاتة بالمخدرات» في مصر.. أول رد من الشركة المنتجة

بعد ضجة انتشار «شوكولاتة بالمخدرات» في مصر.. أول رد من الشركة المنتجة

٠٩:٠٥ م، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *