“مرسيدس” تزيح الستار عن أجمل سياراتها الشبابية “GLC Coupe” (صور)

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كشفت شركة “مرسيدس” عن سيارة GLC Coupe الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل وأفضل السيارات المخصصة لمحبي المركبات العصرية والأنيقة.

9 تغييرات حصرية

وتم إدخال العديد من التغييرات على السيارة لكي تبدو في أجمل صورة، بحسب “روسيا اليوم”.

1- حصلت على هيكل كروس كوبيه انسيابي بشكل كبير، أبعاده أكبر من أبعاد هياكل سيارات GLC Coupe السابقة، طوله 4 أمتار و76 سنتيمترا، عرضه 189 سم، ارتفاعه 160 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 188 سم.

2- حصلت على عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 18 و20 إنشا.

3- جهّزت بمصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة في الليل والنهار وفي مختلف ظروف الطقس.

4- كما صممت مؤخرة هيكلها لتكون على شكل جنح هوائي صغير يزيد الثبات على السرعات العالية.

5- جهّزت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، ووسط الواجهة ثبت بشكل عمودي حاسب لوحي متطور بمقاس 11.9 بوصة

6- حصلت المقصورة على نظام صوتيات Burmester، ومقاعد بميزيات التدفئة والتبريد وميزة تدليك ظهر الراكب.