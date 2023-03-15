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سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.4 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 5.4 مليار ريال
٠٤:٤٦:١٤ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر السوق في جلسة، اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.6 %، ليغلق عند 10049 نقطة (- 159 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وأنهى سهم أرامكو تعاملات اليوم عند 31.55 ريال (- 3 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات بواقع 0.33 ريال للسهم عن الربع الرابع 2022.

الأسهم الصاعدة

كما أنهت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك، وبنك الرياض، ومعادن، ومصرف الإنماء، وأكوا باور، ومجموعة تداول، ومجموعة صافولا؛ تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وأغلق سهم بترو رابغ، عند 9.64 ريال (- 4 %)، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 1.81 مليار ريال في الربع الرابع 2022.

الأسهم المتراجعة

وتصدر سهم جبل عمر، تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 18.90 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.3 مليون سهم.

في المقابل، صعد سهم البحري، بأكثر من 1 %، عند 29.95 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق أسهم منحة، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.

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سوق الأسهم يغلق متراجعا اليوم.. والتداولات 4.4 مليارات ريال

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