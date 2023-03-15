بـ 4 آلاف عامل.. شؤون الحرمين ترفع جهودها خلال هطول الأمطار

تواصل – واس:

أعلنت وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين أنها رفعت جهودها خلال هطول الأمطار على المسجد الحرام.

وأوضحت أنها جندت الوكالة أكثر من ٢٠٠ مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من ٤٠٠٠ عامل وعاملة.

تكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار

وأوضحت أنه قد تم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج قبل هطول الأمطار بربع ساعة، وأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قامت بتكثيف جهودها لإزالة آثار الأمطار التي هطلت اليوم على المسجد الحرام من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تجهيز ٥٠٠ آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات

وأضافت أن ذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للإسهام الفعال في عملية التجفيف، حيث بلغ عدد الآليات والمعدات قرابة ٥٠٠ آلة ومعدة في صحن المطاف والساحات الخارجية وسطح الحرم.

تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

وأكد الوكالة أنها تكثف استعداداتها لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعدادًا لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش

وأشارت إلى أنه تم توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسية والفرعية ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ضرورة إتباع هذه التعليمات وقت حدوث السيول

كما أصدر المركز تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر، مؤكدًا أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه بالتقييد بالإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.

الدفاع المدني يحذر من الأمطار الغزيرة

فيما أصدر الدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على مؤكدة أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

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