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الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع أبها بعسير

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع أبها بعسير

الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع أبها بعسير
٠٤:٣٧:٠٨ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرارًا لموجة الطقس المتقلب، تساقطت عصر اليوم، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول في شوارع أبها بمنطقة عسير.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف أغرقت مياه الأمطار الغزيرة شوارع أبها مع جريان السيول المتدفقة في محافظات عسير.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

زخات من البرد وتكون الضباب

 وأوضح أن الحالة المتوقعة يصاحبها زخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما أصدر المركز تحذيرًا من مخاطر اقتحام السيول، مؤكدًا أن اقتحام السيول يعرض حياة الكثيرين للمخاطر، مؤكدًا أنه نظرًا للتقلبات التي تشهدها معظم مناطق المملكة من هطول أمطار فإنه يوجه بالتقييد بالإرشادات والتعليمات أثناء حدوث السيول والفيضانات والصواعق.

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