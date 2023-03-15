عاجل.. الأرصاد يرفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في المنطقة الشرقية ويكشف السبب

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه رفع درجة الإنذار إلى “تحذير” في الشرقية لوجود عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وحذر المركز من هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لتدني الرؤية مصحوبة بأمطار من متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية ومحافظاتها.

أمطار غزيرة على الرياض حتى 11 مساءً

فيما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء، مؤكدة أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11:55 مساءً.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

الابتعاد عن الأماكن الخطرة وإتباع الإرشادات

وأوضح أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، محذرًا من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

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