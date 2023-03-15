تحذير من الدفاع المدني بتساقط أمطار غزيرة على الرياض حتى الـ 11 مساءً

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا عاجلًا بشأن فرصة تساقط أمطار غزيرة على الرياص حتى المساء.

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أنه بناءً على تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد فإنها تحذر من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 11:55 مساءً.

أمطار من متوسطة إلى غزيرة على هذه المحافظات

وأضافت أن الحالة المتوقعة من عبارة عن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض تشمل محافظات” الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والعاصمة الرياض و والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء والدرعية وحريملاء وضرما ومرات”.

ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد

ودعا الدفاع المدني، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول وتساقط الأمطار الغزيرة، مؤكدًا أن التحذير يأتي مع استمرار التوقعات باستمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.

الابتعاد عن الأماكن الخطرة وإتباع الإرشادات

وأوضح أنه يتابع الحالة المناخية التي تشهدها بعض مناطق المملكة، مشددة على ضرورة التقيد بالإرشادات والابتعاد عن الأماكن الخطرة أثناء جريان السيول، محذرًا من استمرار فرصة جريان السيول على مناطق مختلفة من المملكة.

اقرأ أيضًا:

الآن.. تساقط أمطار غزيرة مع رياح نشطة شرق جدة وجنوب مكة

“الدفاع المدني” يُحدد 6 إرشادات هامة يجب إتباعها عند هطول الأمطار

;الدفاع المدني” يدعو لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن السيول والأمطار