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تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب
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تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب

تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب

تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب
٠٣:٤٤:٢٨ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تسجيل الطالب في نظام التأمينات.

جاء ذلك ردًا على سؤال حول ما إذا كان التسجيل في التأمينات الاجتماعية يؤثر على القبول بالجامعة وقت القبول أو مالها دخل؟

وقالت خدمة “العناية بالعملاء”، في حسابها عبر موقع “تويتر”: “لا يوجد ما يمنع تسجيل طالب موظف في نظام التأمينات، أما بخصوص القبول في الجامعة يمكنك التواصل مع الجامعة للاستفسار عن متطلبات القبول”.

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تسجيل الطلاب في التأمينات

وكان المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نفى ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول منع الطلاب من التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية في حال التحاقهم بسوق العمل.

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وأكد أن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز تسجيل الطلاب في حال وجود علاقة عمل حقيقية، فالمؤسسة تسعى جاهدة لتطبيق نظام التأمينات بشكل سليم ويقع على عاتقها مسئولية حفظ حقوق المشتركين ومتابعة أصحاب العمل، والتأكد من تسجيل جميع العاملين لديهم بناء على وجود علاقة عمل فعلية من خلال متابعة دورية يقوم بها مجموعة من الموظفين المختصين في كافة مكاتب المؤسسة.

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