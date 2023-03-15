9 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من أجهزتك الإلكترونية
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كشف خبراء عن 9 نصائح يمكن الاعتماد عليها حتى تستغل التطبيقات المفيدة في هاتفك وكذلك استعمال الأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل ومثالي.
9 نصائح تساعدك على تحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي:
- جرّب منع ظهور الإشعارات، أو حدد ظهور المهم منها فقط
- رتّب الشاشة الرئيسية، وضع فيها التطبيقات المهمة، وغير الترفيهية
- ابتعد عن هاتفك تمامًا إذا كنت مع عائلتك، والأصدقاء، وأماكن العمل
- احرص على خلو غرفة النوم من الأجهزة، واشحن هاتفك خارج غرفة النوم
- تحديد وقت النوم خطوة مهمة لتحقيق التوازن الرقمي، إذ يجعلك تلتزم بوقت محدد للنوم، كما أنه يرفع من جودة نومك
- إذا كانت لديك تطبيقات مهمة يجب استخدامها، حدد وقتًا معينًا ومحدودًا لاستخدامها
- حدّد وقتًا لإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني والرّد على المجموعات في التطبيقات المختلفة
- استخدم تطبيقات تساعدك في الالتزام بعادات صحية تحتاجها، مثل شرب الماء، والمشي، وتطبيقات تحدد لك وقتًا محددًا لاستخدام الهاتف
- جرّب هوايات جديدة، أو مارس هواياتك القديمة
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