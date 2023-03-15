9 نصائح لتحقيق أقصى استفادة من أجهزتك الإلكترونية

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كشف خبراء عن 9 نصائح يمكن الاعتماد عليها حتى تستغل التطبيقات المفيدة في هاتفك وكذلك استعمال الأجهزة الإلكترونية بشكل أفضل ومثالي.

9 نصائح تساعدك على تحقيق اتصال صحي بالعالم الرقمي:

جرّب منع ظهور الإشعارات، أو حدد ظهور المهم منها فقط رتّب الشاشة الرئيسية، وضع فيها التطبيقات المهمة، وغير الترفيهية ابتعد عن هاتفك تمامًا إذا كنت مع عائلتك، والأصدقاء، وأماكن العمل احرص على خلو غرفة النوم من الأجهزة، واشحن هاتفك خارج غرفة النوم تحديد وقت النوم خطوة مهمة لتحقيق التوازن الرقمي، إذ يجعلك تلتزم بوقت محدد للنوم، كما أنه يرفع من جودة نومك إذا كانت لديك تطبيقات مهمة يجب استخدامها، حدد وقتًا معينًا ومحدودًا لاستخدامها حدّد وقتًا لإرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني والرّد على المجموعات في التطبيقات المختلفة استخدم تطبيقات تساعدك في الالتزام بعادات صحية تحتاجها، مثل شرب الماء، والمشي، وتطبيقات تحدد لك وقتًا محددًا لاستخدام الهاتف جرّب هوايات جديدة، أو مارس هواياتك القديمة

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