الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
القبض علـى 4 مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية بالقصيم
في 190 مدينة.. تعرف على عدد المستفيدين من مؤسسة “السبيعي”
قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة
إحباط محاولة تهريب 4.6 ملايين قرص مخدر مخبأة بهذه الطريقة
توضيح عاجل من متحدث “الموارد البشرية” حول زيادة الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام
الانتهاء من مرحلتين بمشروع تنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى” المزدوج

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

القبض علـى 4 مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية بالقصيم

القبض علـى 4 مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية بالقصيم

القبض علـى 4 مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية بالقصيم
٠٣:٢٩:١٧ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز شـرطة بريدة الشمالي بمنطقـة القصيـم أنه تم القبض علـى 4 مقيمين بتهمة السرقة.

تم استرداد المسروقات لأصحابها

وأوضح أنه قبض على 4 مقيمين من الجنسية الهندية لسرقتهم كابلات كهربائية مـن مرفـق عام، مؤكدًا انه تم استرداد المسروقات لأصحابها.

وأكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

شرطة القصيم تباشر مشاجرة بين مواطنَين

وقبل يومين، أعلنت شرطة منطقة القصيم، أنها باشرت مشاجرة بين مواطنَين ومحاولة أحدهما الاعتداء على مُنظم في مناسبة رياضية وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهما.

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام فقد باشرت شرطة القصيم بالتنسيق مع وزارة الرياضة، جمع الاستدلالات بشأن مساحة وقعت بين مواطنين، أثناء مناسبة رياضية بمدينة بريدة، حيث حاول أحد المتورطين، حسب البيان، الاعتداء على أحد المنظمين والتدخل في عمله ، بينما جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبارالسعودية الجنسية الهندية القصيم سرقة كابلات كهرباء ضبط 4 مقيمين

مواد ذات صلة

المزيد
أنباء عن مقتل 400 من قوات بشار الأسد بمعارك حماة

أنباء عن مقتل 400 من قوات بشار الأسد بمعارك حماة

٠٢:٢٤ ص، الأربعاء، ١٤ أكتوبر ٢٠١٥
نائب أمير الشرقية مشيداً بجهود الهيئة: الهجوم عليها مرفوض

نائب أمير الشرقية مشيداً بجهود الهيئة: الهجوم عليها مرفوض

٠٢:٥١ م، الثلاثاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٤
«الربيعة» يفاجئ العاملين في «صحة مكة» بزيارة صباحية

«الربيعة» يفاجئ العاملين في «صحة مكة» بزيارة صباحية

٠٧:٣٤ م، الجمعة، ١٧ فبراير ٢٠١٧
مخالفات الإقامة في المقدمة.. تعرف على أبرز جرائم شهر نوفمبر في المملكة

مخالفات الإقامة في المقدمة.. تعرف على أبرز جرائم شهر نوفمبر في المملكة

٠٩:٤٨ ص، الخميس، ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *