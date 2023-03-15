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قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة
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قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة

قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة

قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة
٠٣:٢٣:٣٠ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تختلف مدة الاحتفاظ بالدجاج في “الفريزر” والثلاجة، وهي واحدة من المعلومات المهمة حول فترة صلاحية تخزينه.

وأوصت هيئة الغذاء والدواء بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، بالتالي:

مدة حفظ الدجاج الطازج في الثلاجة:

-يومان

-مدة حفظ الدجاج الطازج في الفريزر:

12 شهرًا

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كما أن الدجاج الطازج تختلف مدة حفظه عن الدجاج المطبوخ.

مدة حفظ الدجاج المطبوخ في الثلاجة:

4-3 أيام

مدة حفظ الدجاج المطبوخ في الفريزر:
4-6 أشهر

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طريقة تخزين الطعام المطبوخ

وفيما يتعلق بتخزين الطعام المطبوخ بشكل عام، تنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وفق ما أوردت شبكة (CNN) يلي:

-احرص على وضع اللحوم، والمأكولات المتبقية، والبيض، والحليب، والفاكهة، والخضار، وغيرها من المواد سريعة التلف في البراد خلال ساعتين، أو ساعة إذا كانت درجة الحرارة خارجًا أعلى من 32 درجة مئوية.

-لا تترك الطعام سريع التلف خارج الثلاجة، لأنّ البكتيريا المسبّبة للتسمّم الغذائي تنمو بسرعة عندما يكون الطعام في “منطقة الخطر”، أي بين 4.44 و60 درجة مئوية، التي تشمل درجة حرارة الغرفة.

ا-ضبط درجة حرارة البراد على 4.44 درجة مئوية أو أقل، إذا كنت تريد حماية نفسك من نمو البكتيريا التي تؤدّي إلى التسمّم الغذائي.

واتبع هذه الخطوات الإضافية للحفاظ على سلامة الأغذية القابلة للتلف:

-قسّم الكمية الكبيرة من الطعام الساخن إلى حصص صغيرة، وضعها في أوانٍ نظيفة حتى تبرد بشكل أسرع.

-ضع اللحوم النيئة على الرف السفلي للبراد، بعيدًا عن المنتجات الطازجة والأطعمة الجاهزة للأكل.

-تخلّص من الأطعمة التي تُترك من دون تبريد لأكثر من ساعتين.

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