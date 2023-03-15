في 190 مدينة.. تعرف على عدد المستفيدين من مؤسسة “السبيعي”

تواصل – واس:

كشفت وزارة الموارد البشرية، أن عدد المستفيدين من المؤسسة بلغ 1.6 مليون مستفيد في أكثر من 190 مدينة ومحافظة وقرية وهجرة.

حجم الدعم المُقدَّم من المؤسسة بلغ مليار ريال

وأوضحت أن حجم الدعم المُقدَّم من مؤسسة السبيعي الخيرية منذ تأسيسها في 2002م وحتى نهاية 2021م أكثر من مليار ريال، ويتمحور هذا الدعم في تمكين القطاع غير الربحي، والعناية بالتطوع، وتمكين الفئات الأقل دخلاً من الرعاية إلى الاكتفاء، كما بلغ عدد الجهات المدعومة من المؤسسة حتى نهاية عام 2021م 3200 جهة غير ربحية.

حفل الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة السبيعي

جاء ذلك خلال رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس الراجحي اليوم في الرياض, حفل الشركاء الإستراتيجيين لمؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية بحضور عدد من المسؤولين والمختصين، وقيادات الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالمملكة.

السبيعي أوقف ثلث ماله في العمل الخيري

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الوزير أن مؤسسة عبدالله السبيعي الخيرية هي إحدى أهم المؤسسات الخيرية في المجتمع، وأكثرها تفاعلًا واهتمامًا بالإسهام في تطوير وحوكمة القطاع غير الربحي، مستذكراً الجهود الخيرية للشيخ عبدالله السبيعي -رحمه الله- الذي أوقف ثلث ماله في العمل الخيري مما ترك أثراً عظيماً في وطنه ومؤسسات مجتمعه”.

مواصلة العمل لتحقق إستراتيجية المؤسسة

وأشار إلى أن الوزارة تمكن الأفراد ومنظمات القطاع غير الربحي من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة، مؤكدا أن تكريم شركاء المؤسسة هو دليل على النجاح والتميّز وتقدير العمل بروح الفريق الواحد، متطلعاً أن تحقق إستراتيجية المؤسسة 2024 مزيداً من مبادرات الشراكة والتمكين.

تكريم الشركاء من جهات حكومية وقطاع خاص

فيما ثمّن عضو مجلس الأمناء، أمين عام المؤسسة الدكتور حسن شريم رعاية وزير الموارد البشرية لحفل تكريم الشركاء الإستراتيجيين 2019- 2022 الذي تنظمهُ المؤسسة، والذي يأتي دعماً لمسيرة عمل المؤسسة لتكريم الشركاء من جهات حكومية وقطاع خاص وجمعيات أهلية على مستوى المملكة.

توقيع عدد من الشراكات

كما أكد رئيس مجلس الأمناء صالح بن عبدالله السبيعي سعي مؤسسة السبيعي إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع، وتفعيل تلك الشراكات بأساليب متعددة ومتطورة، حيث تضمن الحفل عروضًا حية لأبرز مشروعات المؤسسة، والمستفيدين منها، وأثرها في المجتمع، عقب ذلك تم توقيع عدد من الشراكات، وتكريم عدد من شركاء المؤسسة.

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