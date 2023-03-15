بعد اختفاء لعقود.. وفاة السوري “أبو مازن” رائد الإنشاد الديني

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توفي المنشد السوري الشهير، رضوان خليل عنان، المعروف باسم “أبومازن”، صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 71 عامًا في القاهرة.

واشتهر “أبو مازن” في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي كأحد رواد ومؤسسي النشيد الاسلامي الهادف.

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أشهر قصائد أبو مازن

ومن أشهر قصائده التي أنشدها التي في أشرطته التسعة، والمشتهرة باسم “أناشيد أبي مازن”:

عائد أنا من حيث أتيت

أرملة الشهيد تهدهد طفلها

العرب لنا والصين لنا

هو الحق يحشد أجناده

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من هو أبو مازن؟

– ولد المهندس رضوان خليل عنان، في دمشق عام 1952.

– ذاع اسمه وتردَّد مع انتشار أشرطته التسعة، خصوصًا في السبعينيات والثمانينيات، والمشتهرة باسم (أناشيد أبي مازن).

– صاحب “ملحمة الدعوة” و”قصة شهيد” و”أخي أنت حر” و”آنست نور الله” … وأنشد شريطًا عاشرًا (لا تحزني) عام 2000

– بدأ الإنشاد وهو طالب في الثانوية، وخلال عامين أنتج أشرطته التسعة، ثم توقف عام 1970. ومضى في حياته ليتخصص في الهندسة، وخرج من سوريا ليفتح مصنعًا في مصر، يتعيش منه.

– انتقى أشعاره التي لحنها وأدّاها من المجلات الدورية التي كانت تصدر في العالم الإسلامي، ثم اتجه إلى دواوين الشعر الإسلامي المعاصر منتقيًا منه.

-ظهر في مايو ٢٠٠٢ خلال مقابلة صحفية مبررًا اختفائه الطويل بأنه ليس لديه جديد ليقدمه ولا يحب الظهور والبروز ويعتبر ذلك منافيًا للإخلاص

-في عام ٢٠٠٦ أصدر شريطه العاشر بعنوان: “لا تحزني”.