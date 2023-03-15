الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بعد اختفاء لعقود.. وفاة السوري “أبو مازن” رائد الإنشاد الديني
تنويه مهم من “التأمينات” بشأن تسجيل الطلاب
القبض علـى 4 مقيمين لسرقتهم كابلات كهربائية بالقصيم
في 190 مدينة.. تعرف على عدد المستفيدين من مؤسسة “السبيعي”
قبل رمضان.. تعرفي على مدة حفظ الدجاج الطازج والمطبوخ في “الفريزر” والثلاجة
إحباط محاولة تهريب 4.6 ملايين قرص مخدر مخبأة بهذه الطريقة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

بعد اختفاء لعقود.. وفاة السوري “أبو مازن” رائد الإنشاد الديني

بعد اختفاء لعقود.. وفاة السوري “أبو مازن” رائد الإنشاد الديني

بعد اختفاء لعقود.. وفاة السوري “أبو مازن” رائد الإنشاد الديني
٠٤:٠٥:٤٠ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

توفي المنشد السوري الشهير، رضوان خليل عنان، المعروف باسم “أبومازن”، صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 71 عامًا في القاهرة.

واشتهر “أبو مازن” في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي كأحد رواد ومؤسسي النشيد الاسلامي الهادف.

اقرأ أيضًا:

وفاة المنشد عبدالله المهداوي.. ومغردون ينعونه: رحمك الله يا صاحب الصوت الشجي

أشهر قصائد أبو مازن

ومن أشهر قصائده التي أنشدها التي في أشرطته التسعة، والمشتهرة باسم “أناشيد أبي مازن”:

عائد أنا من حيث أتيت
أرملة الشهيد تهدهد طفلها
العرب لنا والصين لنا
هو الحق يحشد أجناده

اقرأ أيضًا:

بالفيديو .. الحشود تشيع جثمان المنشد مشاري العرادة في الكويت

من هو أبو مازن؟

– ولد المهندس رضوان خليل عنان، في دمشق عام 1952.

– ذاع اسمه وتردَّد مع انتشار أشرطته التسعة، خصوصًا في السبعينيات والثمانينيات، والمشتهرة باسم (أناشيد أبي مازن).

– صاحب “ملحمة الدعوة” و”قصة شهيد” و”أخي أنت حر” و”آنست نور الله” … وأنشد شريطًا عاشرًا (لا تحزني) عام 2000

– بدأ الإنشاد وهو طالب في الثانوية، وخلال عامين أنتج أشرطته التسعة، ثم توقف عام 1970. ومضى في حياته ليتخصص في الهندسة، وخرج من سوريا ليفتح مصنعًا في مصر، يتعيش منه.

– انتقى أشعاره التي لحنها وأدّاها من المجلات الدورية التي كانت تصدر في العالم الإسلامي، ثم اتجه إلى دواوين الشعر الإسلامي المعاصر منتقيًا منه.

-ظهر في مايو ٢٠٠٢ خلال مقابلة صحفية مبررًا اختفائه الطويل بأنه ليس لديه جديد ليقدمه ولا يحب الظهور والبروز ويعتبر ذلك منافيًا للإخلاص

-في عام ٢٠٠٦ أصدر شريطه العاشر بعنوان: “لا تحزني”.

الكلمات الدلالية:
أناشيد أبي مازن" المنشد أبومازن المنشد السوري الشهير النشيد الاسلامي رضوان خليل عنان

مواد ذات صلة

المزيد
خطيب المسجد الحرام: مودة الرجل لزوجته عبادة لله تعالى (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: مودة الرجل لزوجته عبادة لله تعالى (فيديو)

٠٢:٤٦ م، الجمعة، ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٢
تفاصيل الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بمدينة تورونتو بكندا

تفاصيل الدورة 16 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم بمدينة تورونتو بكندا

١٠:٥٩ م، الأحد، ١٥ يناير ٢٠٢٣
حدث في مثل هذا اليوم 16 جمادى الآخرة

حدث في مثل هذا اليوم 16 جمادى الآخرة

١٠:٣٦ ص، الأربعاء، ١٩ يناير ٢٠٢٢
إيطاليا.. مشروع قانون بسجن من يلزم أبنائه أكل «الخضراوات»

إيطاليا.. مشروع قانون بسجن من يلزم أبنائه أكل «الخضراوات»

٠١:١٣ ص، الأثنين، ١٥ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *