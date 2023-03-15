إحباط محاولة تهريب 4.6 ملايين قرص مخدر مخبأة بهذه الطريقة

تواصل – واس:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم إحباط تهريب أكثر من 4.6 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

إحباط تهريب 4,693,000 قرصًا مخدرًا

وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4,693,000 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

المخدرات كانت مخبأة في شحنتي أدوات صحية

وأوضح أن المخدرات المهربة كانت مخبأة في شحنتي أدوات صحية عبر ميناء جدة الإسلامي، وأن عملية الإحباط تمت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

القبض على مستقبلها في محافظة جدة

وأكد أنه تم القبض على مستقبلها في محافظة جدة، وهو وافد من الجنسية الأردنية، وأنه جرى إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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