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الانتهاء من مرحلتين بمشروع تنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى” المزدوج

الانتهاء من مرحلتين بمشروع تنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى” المزدوج

الانتهاء من مرحلتين بمشروع تنفيذ طريق “الظهران – العقير – سلوى” المزدوج
٠٢:٥١:٢١ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة العامة للطرق، أن العمل متواصل في تنفيذ أعمال مشروع “طريق الظهران – العقير – سلوى المزدوج”.

تحسين جودة الطرق والارتقاء بكل الخدمات

وأوضحت أن مشروع الطريق البالغ طوله 185 كم، على حارتين في كل اتجاه، وذلك ضمن الجهود في تحسين جودة الطرق، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة، بهدف:

1 – رفع كفاءة وأداء فعالية النقل.

2 – رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

3 – اختصار زمن الرحلة بين محافظات المنطقة الشرقية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن المشروع يعد واحدًا من اللبنات التي تسهم في تحسين البنية التحتية للطرق في المنطقة الشرقية، وتنمية حركة السياحة إلى شاطئ العقير التاريخي وشاطئ نصف القمر، وخدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج المدن.

الانتهاء من مرحلتين من المشروع

وأكدت أنه جرى الانتهاء من مرحلتين من المشروع من أصل أربع مراحل العمل جارٍ على تنفيذها، حيث انتهت المرحلتان الأولى والثانية بنسبة 100% وبطول 106 كم.

كما وصلت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة البالغ طولها 66 كم إلى 78%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الرابعة 60 % من طولها البالغ 13 كم.

وأشارت إلى أن إستراتيجية قطاع الطرق تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.

كما ترتكز الإستراتيجية على 3 محاور وهي “الجودة، والسلامة المرورية، والكثافة المرورية”، مبينة أن هذا المشروع يسهم في تحقيق مستهدفات هذه الإستراتيجية الطموحة المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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الكلمات الدلالية:
المنطقة الشرقية النقل جودة الطرق دول مجلس التعاون الخليجي سلوى طريق الظهران هيئة الطرق

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