توضيح عاجل من متحدث “الموارد البشرية” حول زيادة الإجازة الأسبوعية إلى 3 أيام

تواصل – فريق التحرير:

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

وقال المتحدث سعد آل حماد، إنه غير صحيح ما يتم تداوله حيال زيادة إجازة العمل الأسبوعية إلى 3 أيام، خلال الأسبوع الواحد، ويجب تحري الدقة، والاعتماد على المصادر الرسمية الخاصة بالوزارة.

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دراسة نظام العمل

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” ردًا على تمديد الإجازة إلى 3 أيام، أن “ما تدرسه الوزارة هو نظام العمل، وهي مراجعة دورية للأنظمة المعمول بها، بهدف زيادة خلق الوظائف ورفع جاذبية السـوق للاستثمارات المحلية والدولية”.

وأضافت: “وتم طرح مسودة نظام العمل في منصة استطلاع لمرئيات العموم ضمن الإجراءات المعتمدة في دراسات الأنظمة”.

وفي يناير الماضي، كشفت مصادر لصحيفة “عكاظ” حقيقة الأنباء التي يتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن دراسة المملكة تغيير أيام العمل والإجازات إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أنه لا صحة لهذه الدراسة في الوقت الحالي. وأشارت المصادر إلى أن أي تغيير في المستقبل، سيتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة، مؤكدة أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

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الهدف من تمديد الإجازة الأسبوعية

وسبق أن ألمح وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي إلى تغيير نظام العمل بالمملكة لتصبح الإجازة الأسبوعية ثلاثة أيام بدلاً من يومين كما هو حاليًا، وذلك في محاولة لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

ونسب موقع “سكاي نيوز عربية” في فبراير من العام الماضي إلى الوزير قوله ردًا على سؤال لمراسله: “ندرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة أو 4 أيام ونصف يوم عمل مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الأسبوع، لتكون المملكة جاذبة للمستثمرين وتوفير فرص عمل”.