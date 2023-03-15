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شؤون الأسرة: 4 ممارسات إيجابية للتعامل مع الطفل العنيد
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شؤون الأسرة: 4 ممارسات إيجابية للتعامل مع الطفل العنيد

شؤون الأسرة: 4 ممارسات إيجابية للتعامل مع الطفل العنيد

شؤون الأسرة: 4 ممارسات إيجابية للتعامل مع الطفل العنيد
٠٢:٣٢:٠٧ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن العناد نفسيًا يُعد من اضطرابات السلوك الشائعة لدى الطفل وقد يحدث لفترة طويلة أو قصيرة.

مسببات العناد لدى الأطفال

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن مسببات العناد والممارسات الوالدية الفاعلة لكيفية التعامل معه، هي:

1 – غياب لغة الحوار بين الطفل والوالدين.

2 – محاولة الطفل لفت نظر والديه إليه بالعناد.

3 – سعي الطفل نحو الاستقلال والهروب من سيطرة أبويه.

4 – العناد في مرحلة الطفولة المبكرة لإثبات الذات ومن مظاهر النمو.

أسهل الطرق لعلاج عناد الأطفال

وأضاف مجلس شؤون الأسرة، أن الممارسات الفاعلة لكيفية التعامل مع الطفل العنيد، تتلخص في:

1 – منح الطفل حرية التعبير.

2 – عدم التسرع في العقاب.

3 – الابتعاد عن الأوامر المباشرة.

4 – إيجاد أسلوب للمناقشة والحوار.

 

وأشار إلى أن الاضطرابات السلوكية لدى الأبناء قد يكون سببها خلافات الوالدين، مؤكدًا أنه لابد من إتباع الممارسات الوالدية الفاعلة والتربية الصحيحة للتعامل مع هذه المشكلة.

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الكلمات الدلالية:
الاضطرابات السلوكية الطفل العنيد العناد الممارسات الفاعلة سلوك الأطفال شؤون الأسرة

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