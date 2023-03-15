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معاناة الـ 120 يوما.. إنقاذ طفلة ولدت بوزن 750 جراما في المدينة
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معاناة الـ 120 يوما.. إنقاذ طفلة ولدت بوزن 750 جراما في المدينة

معاناة الـ 120 يوما.. إنقاذ طفلة ولدت بوزن 750 جراما في المدينة

معاناة الـ 120 يوما.. إنقاذ طفلة ولدت بوزن 750 جراما في المدينة
٠١:٥٩:٢٨ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن طاقم طبي بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إنقاذ طفلة ولدت بوزن 750 جراما، قبل أن تكتمل مراحل نموّها.

وبيّن تجمّع المدينة المنورة الصحّي أن الكادر الطبي بمستشفى أحد أجرى عملية ولادة مبكّرة لأم أنجبت طفلتها بعد 26 أسبوعا من الحمل، وباشر برنامجاً مكثّفاً للعناية بالمولودة ومتابعة حالتها الصحية وإيصال كافة الأجهزة المساعدة للحفاظ على حياة المولودة.

بشرى لأسرة الطفلة

وبعد مكوثها 120 يوماً في المستشفى، زفّ الطاقم الطبي البشرى لأسرة الطفلة “ربى” باكتمال مراحل نموّها دون مضاعفات أو عيوب، حيث بلغ وزنها 2.5 كيلوجراماً – بعد مشيئة الله – والعناية الطبية التي واكبت ولادتها.

تجمع المدينة الصحي

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد الصغير، الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي، إن برنامج التحول الصحي يقدم العديد من الخدمات للمستفيدين.

وأوضح في مقطع فيديو، أن الأنظمة الصحية حول العالم وجدت أن هناك زيادة مستمرة في التكاليف، كما أن هناك انخفاضًا في رضا المستفيد وارتفاعًا في معدل الأمراض المزمنة

وأضاف: لابد من معرفة عدد السكان المشمولين بالرعاية الصحية في كل منطقة، فمثلاً في المدينة المنورة مطلوب من كل مركز صحي تسجيل السكان وتقييم احتياجاتهم، وينظر إلى الفئة عالية الخطورة ويقدم لها الموارد التي تحتاج إليها.

21 ألف متلقي لغسيل الكلى 

وتابع: لدينا في المملكة حوالي 21 ألف متلقي لغسيل الكلى، وهي المرحلة النهائية من أمراض الكلى وتزيد سنويًا أعداد المحتاجين للغسيل بحدود 7% ونسعى لتخفيض هذه النسبة وتقديم خدمات أفضل للمرضى.

وواصل: هذه بلدنا وهؤلاء أهالينا ونسعى لتغيير فاعل ونبني على أصول الممارسة الصحية السليمة.

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