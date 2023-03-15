كم كوبًا تحتاج؟.. القهوة تساعدك على التخلص من الدهون وتحميك من السكري

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توصلت دراسة إلى أن شرب القهوة بانتظام قد يقلل من دهون الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري .

ووفقًا للدراسة التي أجرها باحثون سويديون، فإن شرب ثلاثة أكواب فقط من القهوة يوميًا قد يكون مرتبطًا بانخفاض معدلات السمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

وبحثت الدراسة في الجينات التي تحدد مدى سرعة معالجة الكافيين لتقدير مستوياته المحتملة لما يقرب من 800 ألف شخص على مدى العمر، ثم فحصوا وزنهم.

وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين حصلوا على نسبة أعلى من الكافيين كان لديهم مؤشر كتلة جسم أقل بشكل ملحوظ مقارنة بغيرهم، وكان لديهم نسبة دهون أقل في المتوسط، فضلاً عن أنهم كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2.

فوائد القهوة لحرق الدهون والتخلص من الوزن

ولطالما تحدث الخبراء عن فوائد القهوة في حرق الدهون والتخلص من زيادة الوزن.

وأشارت دراسات سابقة إلى أن الأشخاص الذين يشربون ثلاثة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميًا أقل عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

وبحثت الدراسة الجديدة ما إذا كان شاربو القهوة يستفيدون من الكافيين، أو يتجنبون النوع الثاني من مرض السكري لأسباب أخرى – على سبيل المثال، لأنهم غالبًا ما ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، وبالتالي يمكنهم تحمل تكاليف نمط حياة أكثر صحة.

وتوصلت النتائج إلى أن الأشخاص الذين يعالجون الكافيين بشكل أبطأ، تمامًا مثل الذين يشربون القهوة بانتظام، عادةً ما يكون لديهم مستوى عالٍ من الكافيين في دمائهم.

وقال الدكتور ديبندر جيل ، كبير مؤلفي الدراسة ، من إمبريال كوليدج لندن: “تشير هذه النتائج إلى أن الكافيين قد يكون مرتبطًا بانخفاض مؤشر كتلة الجسم، وانخفاض الدهون في الجسم، وانخفاض احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني”.

وأضاف “قد يتحسن التمثيل الغذائي لدى الناس، على الرغم من أن هذا لايعني أنه يجب على الناس الخروج وشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية التي تحتوي على الكافيين مثل شاي لاتيه”.

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القهوة الإسبريسو

وتابع: “إذا كان هناك المزيد من الأدلة من تجارب أكبر في المستقبل، فقد يشير ذلك إلى أنه يجب على الناس التفكير في شرب الإسبريسو أو القهوة السوداء لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري”.

ويحتوي كوب القهوة المتوسط على حوالي 70 إلى 150 مجم من الكافيين، مع وجود أدلة تشير إلى أن تناول 100 مجم يوميًا قد يزيد من استهلاك الطاقة بحوالي 100 سعرة حرارية في اليوم.

مع ذلك، تحتوي القهوة أيضًا على مركبات أخرى، مثل الديتيربين، والتي قد تكون أقل فائدة لعملية التمثيل الغذائي.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الكافيين، بناءً على جيناتهم، لم يكونوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الرئيسية، مثل السكتة الدماغية وقصور القلب.

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ما هي الفوائد الصحية للقهوة؟

تجرى دراسات علمية باستمرار حول الآثار الصحية للقهوة، وقد أشار العديد منها إلى الفوائد التالية:

تقلل من مخاطر الموت المبكر

توصلت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن الأشخاص الذين يشربون ستة أو سبعة فناجين من القهوة كل يوم كانوا أقل عرضة للوفاة من المرض خلال فترة 10 سنوات بنسبة 16 في المائة مقارنة بالذين لم يشربوا.

أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب

وجدت دراسة أخرى، أجرتها كلية هارفارد للصحة العامة، أن النساء اللائي شربن أربعة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا كن أقل عرضة بنسبة 20 في المائة للإصابة بالاكتئاب.

السكري من النوع 2

قال معهد المعلومات العلمية عن القهوة العام الماضي إنه أجرى ما يقرب من 30 دراسة لما يقرب من 1.2 مليون شخص وتوصلت إلى أن شرب ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 27 في المائة.