“سلام” يخرِّج الدفعةَ الخامسةَ من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

تواصل – واس:

برعاية وزير الخارجية، أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري تخرّج الدفعةَ الخامسةَ من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

و أقام المشروع، حفل تخرّيج الدفعة الخامسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، حضره بالإنابة عن سموِّه معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وذلك برعاية صاحبِ السموِّ الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية.

إبراز الصورة الإيجابية للمملكة ومنجزاتها

وأكد المشرف العام على مشروع “سلام” للتواصل الحضاري فيصل بن معمر، أن رعاية وزير الخارجية للحفل، تؤكد الدعم الذي توليه المملكة لإعداد جيل شاب يمتلك المعرفة والمهارات الأساسية في التواصل الحضاري؛ للإسهام في إبراز الصورة الإيجابية للمملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية بما يتناغم مع مكانتها عالميًّا.

تأهيل الكوادر الوطنية الشابة

وأوضح المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتور محمد الحارثي، أن البرنامج ينسجم مع معطيات العصر الحالي الذي أصبحت فيه الحاجة مُلحّة إلى التواصل والتقارب والتعايش، حيث يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من التواصل الفعال والمشاركة في تمثيل المملكة مُتسلحين بالمعرفة والمهارة والخبرة في الحضور الدولي.

ترسيخ المنجزاتِ الفكرية والتنموية والإنسانية

وبين أن البرنامج يبني قدرات الشباب السعودي من الجنسين، وينمّي معارفهم ومهاراتهم في مجال التواصل الحضاري، بما يعزز من القيم الوطنية الأصيلة في نفوسهم، كما يعزز فيهم روح المبادرة والعطاء في التواصل مع الثقافات ويرسّخُ المنجزاتِ الفكرية والتنموية والإنسانية للمملكة.

تخريج 300 شابٍ وشابّةٍ في خمس نسخ

وأكد أن البرنامجُ حقق منذ انطلاقه عام 2018م إلى الآن نجاحات لافتة، إذ خرَّج البرنامج في نسخه الخمس 300 شابٍ وشابّةٍ، تم تأهيلهم ليشاركوا في الفعاليات والمناسبات الدولية، مُستفيدين من الخبرة التي اكتسبوها في المجالات ذات الأولوية؛ مثل رؤية السعودية 2030، والتواصل مع الحضارات والثقافات، والقضايا الدولية المتنوعة، وأهداف التنمية المستدامة، وغيرها من المجالات.

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