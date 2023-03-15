فوائد مذهلة.. لن تصدق ما يفعله زيت الزيتون في الدماغ!

تواصل – وكالات:

لطالما نصح الأطباء وخبراء التغذية بأهمية تناول زيت الزيتون، في إطار نظام غذائي صحي، فيما كشفت دراسة حديثة عن فوائده المذهلة على الوظائف الإدراكية للإنسان.

واستندت النتائج إلى دراسة أجرتها كلية هاريسون للصيدلة بجامعة أوبورن الأمريكية شملت 25 حالة لمتطوعين يعانون من اضطرابات إدراكية خفيفة. وطلب منهم إضافة 30 مليلترًا (ثلاث ملاعق طعام تقريبًا) من زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة ستة أشهر.

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وتناول 13 منهم زيت الزيتون البكر الممتاز والـ 12 الآخرين تناولوا زيت الزيتون المكرر. يحتوي النوع الأول من زيت الزيتون على العديد من الفينولات – نوع من المركبات العضوية المحتوية على مجموعة الهيدروكسيل والبنزول.

وقد ميع المشاركين قبل وبعد تناول زيت الزيتون إلى: التصوير بالرنين المغناطيسي، اختبارات معرفية، تحليل الدم لكشف المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر.

زيت الزيتون يحسن الوظائف الإدراكية

وأظهرت النتائج التي نشرتها مجلة “نيوترينتس”، أن نوعي زيت الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف الإدراكية، وهذا ما انعكس في مؤشرات الخرف السريري والمعايير السلوكية الأخرى.

وتوافق هذه النتائج مع نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية سابقا.

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زيت الزيتون البكر

وتبين من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة.

بينما زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ في المناطق المسؤولة عن الإدراك، ما أدى إلى تحسين الذاكرة.

كما تغيرت المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، بحسب الباحثين.

وتغيرت لويحات الأميلويد وبروتين تاو نحو الأفضل في المجموعتين. ويحتمل أن يكون هذا قد تسبب في تحسين وظيفة الحاجز الدموي الدماغي، وكذلك القدرات الادراكية.