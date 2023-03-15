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لحماية نفسك من أمراض القلب.. اتبعي هذا النظام الغذائي الشهير
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لحماية نفسك من أمراض القلب.. اتبعي هذا النظام الغذائي الشهير

لحماية نفسك من أمراض القلب.. اتبعي هذا النظام الغذائي الشهير

لحماية نفسك من أمراض القلب.. اتبعي هذا النظام الغذائي الشهير
١٢:٥٨:٥٥ م، الأربعاء، ٢٣ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة إلى أن حمية البحر الأبيض المتوسط تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بنسبة تصل إلى 25 في المئة.

ووفقًا لنتائج التحليل لدراسات شملت أكثر من 700 ألف امرأة بالولايات المتحدة وأوروبا، فإن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط كان مفيدًا للنساء في سن 18 عامًا، اللواتي خضعن للمراقبة لمدة 12.5 عامًا في المتوسط.

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نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي

ونظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي غني بـ:

-الحبوب الكاملة

-الخضراوات

-الفواكه

-البقوليات

-المكسرات

-زيت الزيتون البكر الممتاز

-معتدل في الأسماك والمحار

-منخفض اللحوم الحمراء والمعالجة ومنتجات الألبان والدهون الحيوانية والأطعمة المصنعة.

من بين 190 دراسة ذات صلة، أجرى الباحثون تحليلاً لـ 16 دراسة نشرت بين عامي 2003 و 2021.

ووجد التحليل أن خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية كان أقل بنسبة 25 في المائة لدى اللواتي يتبعين حمية البحر الأبيض المتوسط، في حين أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية كان أيضًا أقل، وفقًا لوكالة “يو بي آي”.

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عوامل الخطر على القلب

ويحذر الباحثون من عوامل الخطر القلبية الوعائية الخاصة بالنساء، التي تزيد بشكل مستقل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”، وتشمل:

-انقطاع الطمث المبكر.

-تسمم الحمل وسكري الحمل.

-عوامل الخطر الغالبة على النساء، مثل الذئبة الجهازية.

وقالت المؤلف الرئيس، أستاذ مساعد في مركز ويستميد للأبحاث التطبيقية وكلية الطب والصحة في جامعة سيدني بأستراليا:

“من الممكن أن التدابير الوقائية، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي، الذي يستهدف عوامل خطر الالتهاب و(أمراض القلب والأوعية الدموية)، تفرض تأثيرات مختلفة على النساء مقارنة بالرجال.”

في وقت سابق من هذا الشهر، ربطت دراسة أخرى نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي بمساعدة مرضى التصلب المتعدد على درء الضرر الذي يلحق بمهارات التفكير وتقليل فقدان الذاكرة.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة الطبية البريطانية، وجد الباحثون أن الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

الكلمات الدلالية:
أمراض القلب والأوعية الدموية انقطاع الطمث المبكر تسمم الحمل وسكري الحمل حمية البحر الأبيض المتوسط خطر الوفاة

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